港版國安法：大行料外國人沽港樓走資規模或近五千億元…

香港社會動盪以及港版國安法弄得滿城風雨，美國指香港不再享高度自治，消息指美國總統特朗普今晚(29日)將會公布對中國有所行動。瑞信發表研究報告指，美國立即採取的行動，可能是針對涉事個人採取資產凍結和簽證限制。惟若特朗普公布簽發行政命令，以暫停香港所享有的特殊待遇地位，香港將失去更優惠的待遇，包括零關稅。

該行又表示，此舉對某些部門和公司有直接影響，而香港地產將受到最大的損失，而長遠香港的國際商業和金融中心地位也可能會被削弱。此外，投資者信心動搖，也可能觸發企業遷移及資金流出情況，影響的行業廣泛，包括保險業。隨着中美貿易戰升級，年內市場充滿不確定性，投資者宜注意市場波動或加劇。

另一方面，摩根大通的研究報告則出，針對港元是否與美元脫鈎的問題，目前香港的貨幣供應有美元外匯儲備的百分百支持。未來港元是否會與美元脫鈎，要視乎走資的規模有多大，而該行預計，確實有潛在的走資壓力。

●外國人沽港樓套現或令港外匯儲備降14%

該行指出，如今市場其中一個憂慮，乃在港的外國人口會否因失信心而離港。若外國人口沽售香港的住宅離開，這將令香港的外匯儲備流失。以2016年人口統計顯示，未計外藉傭工，香港的外國人口多達24.7萬人，假設半數將離港，而這些外藉家庭的平均自置物業比率是30%(香港整體家庭自置物業比率是50%)，意味這些外藉人口將沽售合共37,050個單位，以平均呎價19,871港元及平均單位面積650呎計，涉及的走資規模將達4,785億港元，令外匯儲備減少14%。

此外，摩通認為，今次事件非單屬香港的事情，而是關乎中、美兩國經濟前景的大事。香港將繼續受中美關係緊張所影響，而對香港而言，這是關乎系統性的風險多於某一行業的特定風險。

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