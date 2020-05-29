【高盛推介】吉汽挫一成　博反彈留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：吉利汽車公布，於周五(29日)開市前，計劃以每股10.8港元，較周四(28日)收市價折讓約7.9%，配售6億股股份。吉汽周五早段異動大跌，低見10.4元。

深圳市發改委發布《深圳市關於支持智能網聯汽車發展的若干措施》，通過最高予以2億元人民幣的資助，鼓勵深圳智能網聯汽車產業生態發展。

觀察個股認股證資金流向，可見早前資金傾向部署認購證，截至周二(26日)的5個交易日皆錄得資金流入，合共約360萬元。

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