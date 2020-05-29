港元拆息︰1個月回落至1.05厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息升至0.31厘；1星期跌至0.62厘；與樓按相關的1個月回落至1.05厘；3個月企1.24厘。

29/5/2020

隔夜 0.31345厘

1星期 0.62881厘

2星期 0.91696厘

1個月 1.05095厘

2個月 1.14524厘

3個月 1.24667厘

6個月 1.44286厘

12個月 1.60375厘

28/5/2020

隔夜 0.24024厘

1星期 0.74316厘

2星期 0.93750厘

1個月 1.06441厘

2個月 1.14667厘

3個月 1.24738厘

6個月 1.43107厘

12個月 1.60304厘

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