【大師睇市】後市未宜看得太淡！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，過去兩星期缺席東網Money18 facebook直播「股壇MasterMind」，主要由於他近日較忙，但強調身體無恙，大家毋須擔心，約定下周直播再見。

大師指出，港股早前出現震盪，主要受市場恐慌情緒拖累，至於歐美國家對「港版國安法」會採取甚麼措施，相信短期內有定論。他又補充，現時環球股市炒作經濟復甦概念，美匯指數回落，避險情緒降溫，油價、金價則見反彈，估計後市仍然向好。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626