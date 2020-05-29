【大師睇市】後市未宜看得太淡！
2020年05月29日 11:41
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，過去兩星期缺席東網Money18 facebook直播「股壇MasterMind」，主要由於他近日較忙，但強調身體無恙，大家毋須擔心，約定下周直播再見。
大師指出，港股早前出現震盪，主要受市場恐慌情緒拖累，至於歐美國家對「港版國安法」會採取甚麼措施，相信短期內有定論。他又補充，現時環球股市炒作經濟復甦概念，美匯指數回落，避險情緒降溫，油價、金價則見反彈，估計後市仍然向好。
港股雖受政治因素影響而有震盪，但恒指兩次觸及約22,800點水平均見支持，暫時對大市並非看得太淡。他繼續看好港交所(00388)、5G概念股及新經濟股，但同時提醒投資者目前並非「瞓身」時機，始終不明朗因素仍多，而持有正股則毋須過分擔心。
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