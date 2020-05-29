新冠肺炎：泰森食品旗下豬肉加工廠逾500人確診

新冠肺炎疫情重挫美國肉品加工廠，外媒報道，美國最大肉類供應商泰森食品位於愛荷華州的1間豬肉加工廠，爆出555名員工確診，公司隨即宣布暫時關閉該工廠。

愛荷華州公共衛生部(IDPH)證實，泰森食品位於愛荷華州Storm Lake的工廠共有2,517名員工，經檢測後發現有555名員工對新冠肺炎呈現陽性反應。

泰森食品發聲明指出，將暫停在該工廠屠宰豬隻，並在未來兩天內完成剩餘的加工業務。公司將對整個工廠進行額外的深層清潔及消毒，預計下周能夠恢復營運。

據行業數據顯示，泰森的Storm Lake工廠產能全開時，每天約屠宰17,250隻豬，在疫情爆發前，這約佔美國產量的3.5%。

泰森食品、史密斯菲爾德食品(Smithfield)、JBS USA等肉品加工商，上月因員工傳出確診新冠肺炎，共關閉將近20間肉類屠宰廠，導致雜貨商店的肉類產品短缺。

至於美國方面，美國總統特朗普1個月前下令國內肉類加工廠保持開放，以維護美國肉類的正常供應。據悉，泰森此前因疫情關閉愛荷華州及其他州的肉類工廠，但大部分後來都已恢復營運。

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