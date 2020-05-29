【環球筍盤桜點揀】把握葡萄牙、杜拜移民投資機會
2020年05月29日 12:00
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近期移民又再成為熱門話題，如果預算有限，不妨放眼葡萄牙，事關投資移民的門檻相對寬鬆，「買磚頭」亦是其中一個選擇，加上入籍後亦可前往其他歐盟國家工作，成為近年移民新星。至於投資物業方面，杜拜近年發展迅速，政局穩定，更可藉着投資物業取得當地居留權及福利，亦吸引不少有意於海外置業的人士的目光。
今集《環球筍盤桜點揀》邀請多位投資及移民專家，包括 Sakura Group創辦人及行政總裁張明珠(Anvy)、資深移民顧問黃偉康，以及資深投資專家施家殷，跟大家分享投資及移民心得，並且了解當地風土人情及文化。大家記得要留意周五(29日)晚上8時播出的《環球筍盤桜點揀》，歡迎留言發問！
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