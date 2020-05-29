【專家樓評】黃詠欣：信貸評級超低　都能獲得低息按揭？

有客人於10年前收到一個傳銷電話，而誤簽了兩萬元信用卡數，事後已感覺受騙，即時向銀行提出終止交易，但銀行方面表示不能停止供款，於是客人便拒絕清繳此卡數，而此筆款項便變成撇帳。

最近他計劃置業，竟然發現此筆撇帳成為了他買樓的障礙，他發現自己的信貸評級跌至I級，有銀行甚至向他表示，就算他還清此筆撇帳欠款都不會批出按揭，於是他便向我們求助。

筆者就他的情況先行向數間銀行查詢，看看根據他現時的狀況有哪間銀行批核機會較高才遞交申請，最終為客戶尋得2間銀行及財務機構願意批出按揭。

銀行表示大致會批出按揭息率為P(即5%)，而財務機構則會批出按揭息率P+1% (即6%)。客人表示他較傾向選用銀行按揭，於是筆者便再為客人向銀行寫求情信，解釋他當年撇帳的原因，並表示之後都沒有再借款及有新欠債，故此最終成功助客人平反獲得較低息的貸款，按揭息率由5%減至3.5%，供款期30年，客人貸款額400萬港元，每月供款節省了約3,511元。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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