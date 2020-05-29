【瑞通推介】美團逆市創新高　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普將於當地周五(29日)舉行記者會談及中國，投資者憂慮中美關係轉趨緊張，美股隔晚由升轉跌，道指收報25,400點，跌147點或0.5%。

全國人大表決通過「港版國安法」，恒指周四(28日)走勢反覆，收報23,132點，跌168點或0.7%，全日波幅672點，盤中低見22,779點。周五早段跌勢未止，一度跌穿22,800點，跌逾300點，其後跌幅收窄。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾2,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,300萬元，反映投資者續對後市好淡分歧。周四其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,518點，而熊證街貨重貨區為收回價23,900至23,999點。

吉利汽車公布折讓逾7%配股淨籌64.47億元，拖累股價周五早段急挫逾一成，低見10.4元，失10.8元配股價。周四有近80萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有不足20萬元淨流入。即市資金大手趁低買入吉汽牛證及認購證博反彈。

將於今年底退出公司日常管理事務的美團點評聯合創辦人王慧文，於周二(26日)以每股平均價136.89元，沽售200萬股B類股份，套現約2.74億元。該股周四先跌後回升，高位一度逼近上市高位138.9元，逆市收升1.2%於137元。股份周五早段最多漲逾2%，突破140元關，再創新高。周四分別有近220萬和750萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊控股預期於下周發行總額60億美元的票據，該股周四跑輸大市，最多跌3.8%至404.2元，最終收報408.2元，下跌2.8%。周五早段繼續受壓，再跌約1%，連續兩日低見404元邊，留意會否考驗400元關口支持。該股周四錄2.89億元北水淨流出。輪證資金流方面，超過4,600萬元在周四淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,800萬元淨流出。

中美關係緊張，據報內地資金加快湧入港股，並以買入內銀股為主。另外，中國銀保監會放寬保險資金運用條件，允許險資投資更多銀行資本補充債。消息帶動內銀內險周四走強。建設銀行周四收報6.18元，逆市升1.4%，一舉重越10天、20天和50天線，但250天線(6.2元)得而復失。股份周五早段回吐逾1%，曾跌穿6.1元。該股周四錄1.98億元北水淨流入。輪證資金流方面，周四有130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有130萬元淨流入。

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