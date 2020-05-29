樓價走勢：林浩文料全年住宅樓價仍下調5至10%

差餉物業估價署公布的最新數據顯示，今年4月份私人住宅售價指數報376點，較3月份回跌約0.13%。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，差估署私宅售價指數走勢比預期好，但並不代表樓價已止跌回升，相信樓市調整期仍未完結，只是出現大幅調整的機會低。

近年許多因素影響樓市走勢，自去年社會運動、中美貿易戰、到近期疫情及「港版國安法」，以及未來中美關係。

就近日一手市況，估計發展商仍會陸續推盤，估計先賣貨尾及主力推1,000萬港元以下的中小型新盤。豪宅項目的銷售及定價壓力十很大，估計大多以招標形式出售，以測試市場反應，或以先住或先租後買形式出售。

估計部分二手買家仍會希望執平貨，成交會集中在1,000萬元以下的中小型單位，新界屋苑入場費較平及選擇較多，表現會較好，大型豪宅業主的議價空間會相對較大。

他又稱，疫情減退後，反而擔心是社會衝突仍然持續，這對樓市增添多一項不穩定因素，但相信樓市不會大跌，在各項外圍及本地因素下，估計今年全年住宅樓價仍會向下調整5至10%。

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