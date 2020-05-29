【高盛推介】恒指波動 淡倉可吼新上市貼價熊證
2020年05月29日 12:41
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周五(29日)早段開市隨即跌穿23,000點水平，低開351點。及後跌幅收窄並重上23,000點之上。
經過數日等待後，周五終有新一批熊證上市，填補市場早前的空隙，並可提供較佳槓桿，適合轉倉之用。投資者如計劃部署熊證，可留意當中的恒指熊證(50568)，收回價23,413點，行使價23,513點，換股比率10,000，槓桿比率30.3倍。
並可留意收回價稍遠一點的恒指熊證(50569)，收回價23,563點，行使價23,663點，換股比率10,000。
近熊選擇則可留意同是周五新上市的恒指熊證(50567)，收回價23,263點，行使價23,363點，換股比率10,000，槓桿比率41.8倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意恒指牛證(63100)，收回價22,418點，行使價22,318點，換股比率10,000，槓桿比率42.6倍。
並可留意收回價稍近一點的恒指牛證(50579)，收回價22,593點，行使價22,493點，換股比率10,000，槓桿比率46.9倍。
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