人民幣速遞：分析料支持位見7.25　當前壓力雙向

中美衝突升級持續觸動市場神經，周一(25日)起美元兌人民幣的期權成交連日上升，周四(28日)錄得約64億美元(約499億港元)，較周一上升逾1倍，反映市場或押注人民幣波動率將提高，同時對沖美國制裁中國的潛在風險。然而，周五(29日)人民幣表現有所轉強，境內交易的在岸人民幣最新報7.1509，按日上升91點子；離岸人民幣則報7.1690，每百港元兌91.9元人民幣，進一步遠離日前觸及的歷史低位7.1965。

華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，美國總統特朗普周五將舉行新聞發布會，或討論針對向中國採取的行動。儘管周五人民幣中間價進一步下跌，仍稍强於預期，故未有為人民幣帶來額外沽壓。短期內，中美關係的變化及歐元因素，將影響人民幣後市表現。若歐元轉弱或中美關係持續惡化，人民幣可能進一步下滑，支持位為7.2。

星展銀行經濟學家Ma Tieying指出，當前人民幣的壓力已經不再是單向的，而是雙向的，中美緊張局勢給人民幣帶來的貶值壓力，將被美元可能開始下行的趨勢所抵銷。

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