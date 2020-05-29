【貶值潮殺到？】人民幣港元1兌1不是夢？

內地兩會曲終人散，今年官方不設經濟增長目標，亦表明要放水養魚但不搞大水漫灌。好明顯，經濟前景極具挑戰之下，官方都審慎備留彈藥應對。經濟前景不確定，人民幣匯率貶值壓力增。近周離岸人民幣曾跌穿7.19關，現時每百港元兑92元人民幣水平。有心理準備，季內人民幣會持續貶值，離岸人民幣或會穿7.20關，且不會止步。

究其原因，首先，雖然如今內地經濟活動已走出疫情逐步復常，但外貿需求疲弱，讓人民幣適度貶值，有助提升出口競爭力，紓緩經濟壓力。

其次，如今各國都在開大水喉救經濟，市場資金氾濫，此時讓人民幣略貶，有利吸引更多外資來華尋找機會。

此外，中美貿易戰不斷升級，香港更變成全球焦點，短期地緣政治風險急升溫，將一定程度影響人民幣匯價。

最後，由於美國一方面持續減息量寬放水救經濟，另一方面與多國簽訂臨時美元流動性安排協議以保全球美元主導地位，支持美匯指數，亦會令人民幣相對受壓。

總而言之，除非中美貿易問題上，能重返談判桌，否則短期中國並未見有誘因煞停人民幣貶值，一旦穿7.20心理關口，不排除仲有一段貶值之路。習慣做人仔定存收息的香港存戶，小心收息唔夠蝕價，極端情況下，年內港元兌人民幣有機會重見1兌1場面，好一句「投資產品價格可升亦可跌」，正合其用！

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