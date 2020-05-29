國泰航空股價挫近5% 再創金融海嘯後新低
2020年05月29日 14:04
東網電視更多新聞短片
因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空(00293)，股價持續尋底，周五(29日)早段曾挫4.8%至7.5港元，再創金融海嘯後新低。相比今年初高位，國泰年內股價已累瀉逾36%。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波早前表示，新冠肺炎疫情大流行對業務的衝擊空前嚴重。截至4月為止，國泰及國泰港龍已錄得未經審核的虧損45億元；而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。
據集團早前公布，國泰航空與國泰港龍航空於4月份合共載客13,729人次，按年大跌99.6%；期內運載的貨物及郵件合共84,634公噸，按年下跌48.3%。
高盛發表的研究報告指出，亞洲航空公司的表現將在2至4月的急速下滑後逐步改善，未來數月短途國際旅行或會恢復，惟國際流量復甦的步伐較慢。由於國泰的國際業務覆蓋率達到100%，且燃料套期保值量很大，故處於最弱的位置。有見於此，該行將國泰的投資評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由11.2元下調32%至7.6元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！