國泰航空股價挫近5%　再創金融海嘯後新低

國泰航空顧客及商務總裁林紹波早前表示，新冠肺炎疫情大流行對業務的衝擊空前嚴重。截至4月為止，國泰及國泰港龍已錄得未經審核的虧損45億元；而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。

據集團早前公布，國泰航空與國泰港龍航空於4月份合共載客13,729人次，按年大跌99.6%；期內運載的貨物及郵件合共84,634公噸，按年下跌48.3%。

高盛發表的研究報告指出，亞洲航空公司的表現將在2至4月的急速下滑後逐步改善，未來數月短途國際旅行或會恢復，惟國際流量復甦的步伐較慢。由於國泰的國際業務覆蓋率達到100%，且燃料套期保值量很大，故處於最弱的位置。有見於此，該行將國泰的投資評級由「中性」下調至「沽售」，目標價由11.2元下調32%至7.6元。

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