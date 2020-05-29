恒指公司網誌：現在認定阿里可染藍言之尚早

恒指公司發表5月網誌，談及阿里巴巴會否被納入恒生指數一事，全文如下：

同股不同權公司及第二上市公司將被納入恒生指數選股範疇根據5月18日恒指公司的官方公布，由於在市場諮詢中取得逾九成回覆人士的支持，自8月的季檢開始，來自大中華區域(包括香港、內地、澳門及台灣)的同股不同權公司(WVR)及第二上市公司將可獲納入恒指的選股範疇。

雖然阿里巴巴的股票只有一個類別，所有股東皆只有一股一票的投票權，但由於其合夥的董事提名權屬於港交所上市規則界定下的同股不同權，所以亦算WVR。首家在香港上市的WVR出現在2018年，同股不同權的架構一直備受爭議，憂慮因有「少數」股東擁一股多票從而享有較大投票權，可能損害一般股東的利益。

阿里巴巴的美國存託股(ADS)於2014年在紐約交易所上市，及至去年才依據港交所於2018 年才引入的上市規則第19C章在香港第二上市。上市規則第19C章容許尋求在港第二上市的公司毋須全面遵守上市規則，較對主要上市公司的要求寬鬆。

●思維改變

同時，不少阿里巴巴的電子服務平台如淘寶及天貓在港均非常普及，無論香港機構投資者以及一般市民大眾皆對這間企業感覺熟悉，並了解公司的經營。或許正因如此，在進行諮詢時，大比數的回覆人士表示支持納入WVR及第二上市公司到恒指選股範疇。他們都不認為買賣阿里巴巴股票與其他主要上市的同股同權公司股票，存在重大的風險差異。

然而，作為恒指的編算方及管理者，恒指公司必須審慎平衡不同持份者的需求。須知道，恒指期貨及期權在香港的交易相當活躍，而追蹤恒指的被動式管理資產約達2,000萬港元之多(資料來源︰恒指公司)。再者，亦有半數回覆人士認同應對此等公司在恒指中的比例有所限制。

●新的遊戲規則

為更合適地反映第二上市公司在香港的可投資性，恒指公司在評估有關公司納入恒指時，只會考慮其於香港註冊的股份以計算市值，而任何由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本會被視作非流通股份。至於WVR，所有具多重投票權的股票都會被當成非流通股份。而最後一道防守，是在納入WVR及第二上市公司到恒指選股範疇之初期，此類成分股的個別比重將最多只佔指數的5%。

如(附表1)所示，根據可供香港投資者買賣的自由流通股票數目計算，截至3月底時，阿里巴巴的自由流通市值為2,610億港元。假設公司被納入恒指，預料比重將為3%左右。

●現認定阿里可染藍言之尚早

雖然恒指即將於8月的季檢開始考慮納入WVR及第二上市公司，但現在便認定阿里巴巴必然染藍始終言之尚早。恒指顧問委員會將對恒指公司提供之各候選公司進行分析，經仔細商討後方可敲定最後的恒指成分股變換決定。

●恒指進化

於1969年創立的恒指原意是以追蹤港股中規模最大及交投最活躍的股票之表現來反映香港股票市場的情況，當年指數的設計及目的均簡潔鮮明。經過了50年，香港股市不斷發展，已變得更有層次和深度。恒指作為市場的重要指標，用途非常廣泛及複雜，要改變其編算方法著實不易。然而，這並不代表恒指的法則不能改變或從來都是一成不變(附表2)。將成分股的選股範圍擴大至加入WVR及第二上市公司，就是恒指能及時改變以反映市場的狀況及用家的需求之最新例子。恒指公司樂於聆聽市場聲音，在回應社會日新月異的變化之同時，定當致力維護不同持份者的利益平衡。

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