「利奧坊‧曦岸」日本殿堂級設計師　傾力打造藝綠會所

隨著恒基地產旗下「利奧坊」系列和周邊發展項目相繼落成，而最新一期「利奧坊‧曦岸」亦升級登場，今次邀請了國際殿堂級室內設計師森田恭通與「植物獵人」西畠清順，合力打造藝綠會所Club ArtyGreen，將奇特花卉植物結合藝術，塑造都市綠洲。

「利奧坊‧曦岸」的園林及藝綠會所合共约2萬平方呎，是整個「利奧坊」系列最大型的園林及會所。項目擁有全港首創紫色綠洲，園藝大師西畠清順以不同層次、不同品種的紫色植物打造園林，住戶可隨時感受不同風格的植物藝術。

值得一提是藝綠會所Club ArtyGreen的懸浮健身室，由外形流利的線條打造，具前衛風格會所以外，天台設有星空自助吧，方便與朋友暢聚。

至於另一位室內設計師森田恭通，擅長運用花與藝術兩大元素，將花藝投入於會所每個角落，並配合由世界各地精心搜羅的藝術名家雕塑，為住客獲得新的感觀體驗。

事實上，過去多年森田恭通亦曾創作過與花相關的代表作，包括於2014年與西班牙豪華瓷器品牌LLADRO合作，打造以「生命就是花朵」為主題的瓷器，限量版僅100件。此外，他於2015年更與著名法國水晶品牌Baccarat(巴卡拉)合作打造巨型水晶吊燈，慶祝該品牌250週年，作品在東京惠比壽花園廣場中展出，而香港W HOTEL酒店、東京六本木1967 Bar lounge酒吧都是出自他的手筆。

今次「利奧坊‧曦岸」共提供488伙，間隔涵蓋開放式至3房，主打的一房戶，合共289伙，佔全盤近六成。項目的銷售中心設有連裝修經改動示範單位，以第2座22樓E室為設計藍本，屬實用面積257方呎的一房戶。單位由著名室內設計師Norman Chan負責，以灰白為主調，配上金屬及水泥質感物料，主打型格簡約格調。設計師同時以透光金屬條紋屏風，分隔客廳及睡眠區，成為單位最大設計特色。

至於睡眠區則設有金屬吊燈，配以米白色牆身，增加溫暖感。開放式廚房設綠色特色牆，與項目Arty Green設計概念互相呼應。廚房設雲石牆身，浴室亦以綠色為主調，並以黑色衛浴設備配襯。

其餘兩個設於銷售中心的無改動示範單位則參照第2座22樓E室及B室建造，實用面積分別為257及413方呎，屬一房戶及兩房戶。

該兩個單位客飯廳間隔同樣方正實用，外接露台，將空間延伸至戶外，提高室內採光度，而層與層之間高度約3.5米，發展商利用單位高樓底優勢，設置假天花儲物櫃，增加收納空間。另外，單位設有嵌入式充電器，可以為具無線充電功能或內置無線充電圈的手機充電。而且該兩單位均採用開放式廚房設計，設有精選高級電器品牌。浴室天花設置藍牙揚聲器，可透過藍牙連接手機或電腦播放音樂，而設計則以淺木色為主。