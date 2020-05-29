首季內地客來港新做保單保費按年挫近60%

保險業監管局公布，受疫情下實施的限制跨境人流措施影響，今年第一季內地客來港新做保單保費，按年急挫57.7%，至54.01億元，連續三季收縮。

首季內地訪客新做保單數目大減78.6%，至約2.41萬份，相關保單佔整體保費比例，由上季的22.45%，縮少至15.3%。整體而言，今年首季香港長期業務新做保單保費僅錄350.85億元，按年27.5%。

危疾、終身壽險及醫療產品仍是最受內地訪客歡迎的保險產品，分別佔內地訪客新造保單48%、37%和4%。約98%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

過去一年，保險業是「屋漏偏逢連夜雨」，自去年中旬反修例風波後，內地客來港投保意欲連連下挫，今年疊加疫情肆虐，令中港關口封閉，進一步令內地客絕迹市場，今年首季相關保費只及去年第二季示威前的四成。惟受監管要求所限，香港的保險從業員不能到內地銷售保單。

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