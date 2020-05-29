【fb直播】「六絕月」股民有乜計？
2020年05月29日 15:51
東網電視更多新聞短片
中美爭拗持續升溫，香港政局不穩，港股近期繼續反覆波動，恒指於兩萬三水平爭持，即將踏入「六絕月」，股民應該點部署？
要數近期最強勢的科網股，相信非美團點評(03690)莫屬，季績公布後股價持續受到追捧，即市曾突破140元關口，究竟有咩因素咁睇好？近期表現弱勢的阿里巴巴(09988)又撈得未？京東或來港作第二上市又會唔會對公司有影響？
吉利汽車(00175)宣布以每股10.8元配售6億股，作發展及一般營運用途，配股價較上日收市價折讓約8%，股份即市一度跌穿配股價水平。內地擬增強幫助新能源車銷售的政策力度，加上乘用車銷售數據回暖，趁低撈貨係時候？
《東網Money 18》搵嚟銀河證券業務發展董事羅尚沛大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！