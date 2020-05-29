二手樓價指數連升3周

中原城市領先指數CCL報178.54點，創14周新高，按周升0.56%，連升3周。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.92點，創26周新高，按周升0.65%。CCL(中小型單位)報179.46點，創23周新高，按周升0.48%。CCL(大型單位)報172.79點，創7周新高，按周升0.52%。豪宅樓價連續13周於172點窄幅徘徊，仍然等待向上。

分區方面，港島CCL_Mass最新報187.63點，創21周新高，按周升1.32%。九龍CCL_Mass報179.29點，創26周新高，按周升1.57%，升幅為7周最大。新界東CCL_Mass報190.05點，創9周新高，按周升0.45%。新界西CCL_Mass報162.91點，按周跌1.32%，連升2周後回軟。

事實上，港九市區樓價升幅顯著，率先跑出，帶領整體樓價向上。近2周計，港島累升3.10%，九龍累升2.71%，新界東累升1.89%，新界西累跌1.14%。四大整體指數方面，CCL累升1.48%，CCL Mass累升1.78%，CCL(中小型單位)累升1.58%，CCL(大型單位)累升0.37%。

近日社會事件再起，以及5月27日鴨脷洲海旁道住宅地皮以13.328億元批出，對香港樓價的影響將會在2020年6月下旬公布的CCL才開始反映。

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