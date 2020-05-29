【大行報告】中金：吉汽集資為緩解母企資金壓力

中金公司指，吉汽配售集資的目的是緩解母公司吉利控股的資金壓力或費用上升風險。吉控目前承擔模塊化平台開發的研發開支，吉控旗下Smart、Polestar、寶騰等多個品牌在發展或整合期需要大量資金投放。考慮到上市公司吉汽現金流穩健，這次配售集資或意為母公司減輕財政壓力。

該行估計公司在配股集資後，手頭上的現金流將達250億元人民幣。長遠而言，吉汽與富豪汽車(Volvo Car)合併後將發揮較強的協同效應，公司汽車銷量及營收、純利均有望大幅提升。該行維持吉汽目標價13.7港元。

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