【市後重點睇】油價偏軟 道期挫逾170點
2020年05月29日 16:27
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(Getty Images圖片)
美匯指數企98.3；離岸人民幣(CNH)徘徊於7.1666；港匯最新報7.7529；歐元企1.1107；英鎊報1.2323。金價曾高見1,723美元水平。布油回至34.36美元；紐油弱見32.66美元。道指期貨跌逾170點。
●港股低開低走，連跌3日。恒指下跌171點或0.74%，收報22,961點；國指則升9點或0.1%，至9,561點。主板成交超過1,789億港元。整個「五窮月」，恒指累挫1,682點，跌幅6.8%。地產股成重災區。https://bit.ly/2U5gQAD
-國泰航空股價挫近5%，再創金融海嘯後新低。https://bit.ly/2BdoTEM
-吉利汽車折讓7%配股，淨籌64億元；股價收跌9.5%。
-聯想集團正削減部分業務成本，但未透露是否包括裁員。
-恒指公司網誌：現在認定阿里可染藍言之尚早。
●【新股專輯】
-支付服務公司移卡以上限16.64元定價，超購640倍。
-傳京東順利通過上市聆訊，早前消息指擬集資最多30億美元。
●港版國安法：大行料外國人沽港樓走資規模或近5,000元...https://bit.ly/3di5rEY
-分析料支持位見7.25，當前壓力雙向。https://bit.ly/2XbMaPL
-人民幣兌每美元中間價跌至7.1316，兌每百港元報92.57；離岸價企7.17。
-人行續做561億人民幣TMLF，利率降至2.95厘。
●【貶值潮殺到？】港元兌人民幣1兌1不是夢？https://bit.ly/2zGblBe
●【全球攬炒】
-日本4月工業產值及零售銷售按月齊插9%。https://bit.ly/2Ao3TKT
-【飯碗不保】日本失業率續升，4月漲至2.6%。
-南韓4月工業產出按月收縮6%，嘯後最差！
●全球經貿戰：中國買4056億元美國能源產品承諾恐生變。https://bit.ly/2zvxYZb
●A股快報：滬綜指收升6點，外資淨買入逾51億元人民幣。https://bit.ly/2ZMHdi5
●亞洲股市：日股收跌38點，澳股跌逾1%。https://bit.ly/2AiJ8Am
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●【港股格局】
-陳政深料6月或穿底，籲留一半現金。https://bit.ly/2XDJyJz
-姚浩然料在兩萬三點附近徘徊。https://bit.ly/36Jsk1M
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●【專家樓評】
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●差估署：4月私宅售價指數按月跌0.13%，租金指數創3年低。https://bit.ly/2MeBgT3
-差估署：4月港島區細單位售價跌近1%。
●【新盤動向】
-天水圍Wetland Seasons Park第2期共298伙次輪銷售已於周四(28日)截止認購登記，共錄7,631份購樓意向登記，超額認購逾24.6倍。
-長沙灣The Campton加價2至3%，加推47伙價單。
●港元拆息︰1個月回落至1.05厘。
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