【穩信心】金管局：外匯基金總資產升至40960億港元

香港金融管理局今日公布，截至2020年4月30日，外匯基金總資產達40,960億港元，較3月底增加14億港元，其中外幣資產增加673億港元，港元資產則減少659億港元。

外幣資產增加，主要是因為外幣投資按市價重估及在貨幣發行局制度下購買美元。港元資產減少，主要是因為獲認購而未交收的外匯基金票據及債券減少。

貨幣發行局帳目顯示，4月底的貨幣基礎為17,087億港元，較3月底增加287億港元，增幅為1.7%。貨幣基礎增加，主要是由於在貨幣發行局制度下出售港元及發行負債證明書。

另外，該局公布，4月份銀行的存款總額按月上升0.8%，其中港元存款及外幣存款總額分別上升0.5%及1.1%。不過，香港人民幣存款下跌1.5%，於4月底為6,543億元人民幣。

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