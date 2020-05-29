【中環剝花生】中美博弈 金融市場勢大亂？
2020年05月29日 17:11
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美國總統特朗普將於周五(29日)舉行記者會，稱會談及中國問題，市場憂慮華府或就港區國安法事件制裁中國。香港頓成中美角力「戰場」，今次事件最終會否演變「超級黑天鵝」，觸發全球金融市場大亂？
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