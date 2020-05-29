德勤劈炮及退任潮未完 近5個半月累涉55企核數師
2020年05月29日 18:50
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德勤‧關黃陳方會計師行（德勤）或將再退任多一家上市公司核數師！計及周五(29日)建議更換核數師的五菱汽車(00305)，德勤過去近五個半月已公布辭任及退任55家香港上市公司核數師職務。
五菱汽車指，考慮到應不時審閱審核安排，以提高核數師獨立性，因德勤擔任該公司核數師已逾12年，故公司董事會提議委任畢馬威為新核數師，該建議須待股東會批准後方可作實。
據東網統計，自去年12月中至今，德勤辭任或退任核數師的上市公司至少55家，包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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