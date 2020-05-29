新盤UPDATES：豪宅受捧　發展商乘勢推高價項目應市

豪宅買家積極入市，發展商乘勢爭相推售高價項目應市，大部分為現樓物業，個別單位更挑戰新高價。

●巴丙頓山加推24伙 頂層戶折實呎價5.3萬挑戰新高

豪宅交投不俗，發展商積極推盤吸客。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下西半山巴丙頓山，剛加推第2號價單共24伙，最高售價及呎價單位為21及22樓頂層B室特色戶，實用面積1,604方呎，天台面積707方呎，折實售價約8,501.2萬元，呎價約53,000元更挑戰項目新高。該單位曾於2019年5月以上述價錢招標售出，但之後交易告吹。

至於今批單位最低折實售價由約1,692.5萬元起，呎價則約32,500元起。發展商同時發出新銷售安排，6月2日起推售新價單其中9個單位。

●西貢尚林洋房4438萬沽 低3年多前定價26%

據一手銷售資訊網資料，西貢井欄樹洋房項目尚林，自2016年推出以來終錄首宗成交，剛售出的E屋，實用面積2,068方呎，花園及天台分別801與887方呎，成交價4,438萬元，呎價21,460元。買家選用360天成交期，並享成交佔用許可優惠。

資料顯示，該洋房於2016年10月首度推出價單時的售價為6,000萬元，呎價29,014元，當時不提供任何樓價折扣，即是次做價較逾3年半前定價更低約26%。

●富豪‧山峯分層大宅售逾3152萬元

百利保控股（00617）等位於沙田九肚的富豪‧山峯，剛售出7座3樓A單位，實用面積1,625方呎，連車位成交價3,152.5萬元，呎價1.94萬元。項目本月已售出3伙，套現逾1.4億元。

●Wetland第2期次輪銷售共錄7631個登記

新鴻基地產（00016）旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，本周六(30日)將推出298伙進行次輪銷售，發展商已於昨午截止接受認購登記，總共錄得7,631份購樓意向登記，超額認購逾24.6倍。

該盤日前加推最新價單，涉及155伙，大部分維持原價，個別調升1至2%，折實平均呎價12,783元。而第2輪發售單位的折實市值逾18億元，部分單位已調升售價3至4%，個別加幅更達7%，一房戶入場價約398萬元起。本周六當日每組買家最多可購4伙。

●利奧坊‧曦岸兩房售逾千萬創項目新高價

恒基地產（00012）旗下旺角利奧坊．曦岸，今天（5月29日）進行次輪銷售，截至晚上7時，已有6伙獲認購，當中首度推出的兩房單位獲得承接，其中第2座16樓B室，實用面積413方呎，以1,044.34萬元沽出，創項目新高，呎價25,287元。

同系西半山THE RICHMOND，本月暫售16伙，包括3伙連平台單位，其中2樓B室，實用面積181方呎，連40方呎平台，屬開放式間隔，以727.6萬元售出，呎價40,199元創項目新高。據悉，買家為外國華僑。項目累售73伙，套現約6.2億元。

●The Campton加價2至3%加推47伙價單

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，剛加推價單第4號，提供47伙，折實售價676.2萬至1,337.5萬元，呎價17,455至20,304元。撇除景觀及樓層等因素，較對上一張價單售價調升2至3%。該盤同時發出新銷售安排，推出94伙於6月2日起發售，另推11伙由6月12日起標售。

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