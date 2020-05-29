新股專輯：移卡暗盤先升後跌　大戶慘蝕逾4萬

該公司在耀才證券暗盤交易中心，高開2.16%，報17元，及後曾低見14.2元，挫14.66%，最終收市報15.8元，跌5.05%，每手400股帳蝕336元；於輝立交易場，以盤中高位17.46元開市，較招股價升4.92%，惟不久掉頭向下，曾挫15.74%，最終收市報15.02元，跌9.73%，每手帳面虧損648元。

移卡公開發售超購640.38倍，國際配售則獲超購約11倍，每手中籤率10%，75手才穩中一手。乙組大戶則有4800名，其中215張為「頂頭槌飛」，最終每人獲配33手。每張「頂頭槌飛」涉資約8,296.94萬元，假設孖展息率為2.68厘，凍資5日，須付孖展利息2.74萬元。換言之，計及借貸成本，每張「頂頭槌飛」慘蝕超過4.87萬元。

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