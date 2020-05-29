先施全年虧損近1.5億 又向偉祿伸手融資
2020年05月29日 19:43
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本港老牌百貨公司先施(00244)公布，截至今年二月底止全年虧損擴大至約1.47億元，去年同期則蝕1.32億元，每股虧損亦增至0.17元，維持不派息。因社會動盪、中美貿易戰加劇，再加上爆發新冠肺炎令金融市場受到嚴重影響，旗下證券買賣業務產生分類虧損逾1,200萬元。
至於先施全年虧損擴大，主因核心百貨業務的銷售按年減逾15%，該核心業務全年錄得分類虧損增至1.13億元，其中由於百貨業務的持續經營虧損，導致集團使用權資產的減值虧損增加1,278.9萬元。
先施於兩周前獲內房股偉祿集團(01196)洽購，偉祿以每股0.3806元，向先施提出全購，總代價5億元。偉祿表明，收購要約價最高可上調至0.3935元，即總代價增至約5.17億元，並將繼續維持先施的上市地位。先施亦在同一公告披露，為應付日常營運的財務壓力，早於4月3日向偉祿借入一筆8,000萬元、貸款期為期18個月的無抵押貸款，年利率10厘。
不過，先施在年度業績進一步披露，已向偉祿獲得另一筆最高7,000萬元、貸款期為期12個月的無抵押新貸款融資，年利率13厘。
截至2月底止，先施的現金及銀行結存為1.32億元，資本與負債比率(即債項總額除以股東資金)減至225%。惟附息銀行借貸仍高達約1.56億元，須於1年內或按要求償還。
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