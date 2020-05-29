先施全年虧損近1.5億 又向偉祿伸手融資

至於先施全年虧損擴大，主因核心百貨業務的銷售按年減逾15%，該核心業務全年錄得分類虧損增至1.13億元，其中由於百貨業務的持續經營虧損，導致集團使用權資產的減值虧損增加1,278.9萬元。

不過，先施在年度業績進一步披露，已向偉祿獲得另一筆最高7,000萬元、貸款期為期12個月的無抵押新貸款融資，年利率13厘。

截至2月底止，先施的現金及銀行結存為1.32億元，資本與負債比率(即債項總額除以股東資金)減至225%。惟附息銀行借貸仍高達約1.56億元，須於1年內或按要求償還。

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