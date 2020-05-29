「中小企融資擔保計劃」優化措施即時生效

按證保險公司宣布，政府於今年4月公布的第二輪防疫抗疫基金中，有關對「中小企融資擔保計劃」下八成及九成信貸擔保產品的優化措施即時生效。

在優化措施之下，「八成信貸擔保產品」的每家企業貸款上限由1,500萬港元增加至1,800萬港元，而「九成信貸擔保產品」則由600萬港元增加至800萬港元，計劃下的所有借款企業都可受惠。兩項擔保產品的申請資格均擴展至涵蓋本港上市企業。

另外，「百分百擔保特惠貸款」對股權持有人提供個人擔保的要求，持股比例亦會由70%以上降至50%以上，與八成及九成信貸擔保產品的要求看齊。

●恒生：全面配合進一步優化措施

為支援中小企對貸款的需求，他指該行主動聯繫各個商會和全港超過6萬間中小企，透過商會配對機制，集中支援企業，並且落實一系列紓緩措施。例如預先批核還息不還本計劃、其他還息不還本及延長還款期措施，涉及貸款額超過400億元。

●渣打客戶最快6月底前收到利息補貼

渣打銀行(香港)對此表示支持，有稱現有及新申請的擔保貸款均可獲利息補貼，該行客戶最快可於6月底前收到利息補貼金額。

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，自去年9月開始，該行已陸續推出多項紓緩措施，積極支援中小企客戶，該行是中小企融資擔保計劃下的九成信貸擔保計劃市場份額最大的參與者，平均每宗借貸金額160萬元。百分百擔保特惠貸款亦收到過千宗查詢，平均每宗申請借貸金額約200萬元。

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