全球經貿戰：外資退潮？境內外中資信用債市場料無受影響

儘管中美摩擦加劇金融市場波動，但中資企業境內、外的信用債市場受波及程度料有限，更難阻內地官方提升金融業對外開放。

中國國債繼去年四月獲納入彭博巴克萊全球綜合指數(BBGA)之後，今年二月亦獲納入摩根大通旗艦的全球新興市場系列指數(GBI-EM)，反映內地在岸債券在國際主流債券指數的認可度，正不斷提高。

不過，彭博綜合人民銀行、中央國債登記結算公司及上海清算所數據顯示，截至四月底，不計金融債券等，境內公司信用類債券餘額逾27萬億元人民幣(下同)，其中境外機構持有規模約1,296億元，佔總存量僅約0.47%。同時，部分中資發行人亦於五月重返離岸市場發行美元債，故有分析人士指，即使外貿不確定對中資企業經營層面帶來潛在影響，但由中資主導的債市在面臨外資流出壓力方面，仍未需過於憂慮。

內地債市對外開放措施更持續推進。彭博引述中國外匯交易中心市場二部負責人李梅靜表示，正研究進一步延長內地銀行間債市的交易時間，以逐步覆蓋全球交易時段，其中將從歐洲時段開始，即延長到晚上八時，以便向全球投資者提供服務。

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