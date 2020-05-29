樓價UPDATES：西半山單位持貨58年　升值逾265倍

長情業主沽貨套現，西半山景緻閣特色單位，以1,680萬元易手，原業主持貨58年，單位升值逾265倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山景緻閣連天台特色戶，實用面積1,030方呎，套三房間隔，以1,680萬元易手，實用呎價16,311元，原業主於1962年以6.3萬元一手買入單位，持貨58年，帳面獲利1673.7萬元，單位升值超過265倍。

●西半山信怡閣高層A室，實用面積約1,033方呎，套三房間隔，望樓景，由去年四月開始放盤，原業主開價2,000萬元，經議價後減價30萬元或約1.5%，終以1,970萬元沽出，實用呎價約19,071元，原業主於2010年7月以約1,340萬元購入，持貨約10年，現轉手帳面獲利約630萬元，物業升值約47%。

●鰂魚涌南豐新邨5月錄得18宗成交，平均實用呎價18,268元，其中5座中層G室，實用面積391方呎，兩房間隔，享山景，叫價765萬元，放盤一星期，終減10萬元，以755萬元易手，實用呎價19,309元，原業主於1996年5月以220萬元買入，持貨24年，帳面獲利535萬元，單位升值243%。

●筲箕灣One Eighty中低層C室，實用面積約247方呎，一房間隔，附設開放式廚房，以月租13,500元租出，實用呎租約54.7元，業主於去年11月份以約599萬元購入，若以目前租金計算，租金回報約2.7厘。

●柴灣杏花邨39座中層3室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內街景，放盤約兩個月，原業主開價880萬元，經議價後減價28萬元或約3.2%，終以852萬元沽出，實用呎價約17,074元，原業主於2007年3月以約256萬元購入，持貨13年帳面獲利約596萬元，物業升值約2.3倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨本月暫約48宗成交，平均實用呎價約13,860元，其中2期百老滙街39號中層A室，實用面積631方呎，俗稱「大兩房」間隔，望內街，原先放盤叫價850萬元，現輕微調減5萬，成交價845萬元，實用呎價約13,391元，原業主於2011年3月斥資490萬元購入，是次轉手帳面獲利355萬元，升值約72%。

●長沙灣曉悅5月至今市場共錄約5宗曉悅租務成交，較上月同期3宗升約67%，包括一個低層一房單位，實用面積約273方呎，以約13,500元放租約一個半月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以12,500元租出，實用呎租約45.8元，新租客睇樓一次決定承租，業主於2018年9月以約548萬元購入。

●西南九龍匯璽5月錄約19宗租務成交，平均實呎租約50元，包括2B座低層C室，一房間隔，實用面積約363方呎，放租1個月，議價後減價700元，以18,300元租出，實用呎租約50.4元，新租客為單身客，業主於2017年4月以約752.8萬元購入。

●西南九龍匯璽1B座低層G室，實用面積352方呎，一房間隔，望樓景，吸引本地夫婦承租，每月租金約17,000元，實用呎租約48.3元，業主於2017年4月斥資約808.72萬元購得，按現水平租金計，回報率逾2.5厘。

●西南九龍帝峯．皇殿2座低層C室，實用面積725方呎，套三房間隔，望街景，以1,688萬元沽出，實用呎價23,283元，原業主於2010年8月以916萬元購入上址，持貨至今將單位轉售，帳面獲利772萬元離場，單位近10年升值84%。

●紅磡海逸豪園9座低層G室，實用面積約538方呎，兩房間隔，開價1,000萬元放售，其後減價40萬或約4%，最終單位獲買家以960萬元交吉形式承接，實用呎價約17,844元，原業主約於2000年4月，以約341.4萬元購入上述單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約618.6萬元，物業升值約1.8倍，屋苑本月至今累錄約17宗二手成交，平均實用呎價約18,000元。

●牛池灣威豪花園2座高層連天台戶，實用面積400方呎，兩房一廳間隔，開價780萬元，減價50萬元或6.4%，以730萬元沽出，實用呎價18,250元，原業主於2013年購入上址，當時作價450萬元，持貨至今轉售，帳面獲利280萬元，單位7年升值約62%。

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新界區

●西貢大藍湖村雙號屋全幢連天台戶，建築面積2,100方呎，四房兩廳間隔，享山景，連天台700方呎，原先叫價1,600萬元，減價127.5萬元，減幅8%，以1,472.5萬元沽出，建築呎價7,012元。

●馬鞍山銀湖‧天峰5座中層G室，實用面積約700方呎，三房連一套房間隔，望園景，以市價1,000萬元交吉易手，實用呎價約14,286元，原業主於2009年5月以約394.8萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利約605.2萬元，物業升值逾1.5倍，屋苑5月至今累錄得20宗二手成交個案，平均實用呎價約15,758元。

●馬鞍山新港城J座高層5室，實用面積519方呎，三房間隔，叫價880萬元，累減15萬元，以865萬元沽出，實用呎價16,667元，原業主於1996年11月以690萬元購入上述單位，持貨23年多至今沽售，帳面獲利540萬元，單位期內升值78%。

●馬鞍山迎海3座中層E室，實用面積798方呎，套三房加儲物室間隔，享海景，新近以1,270萬元易手，實用呎價15,915元，原業主於2017年3月以約1,180萬元購入，持貨3年帳面獲利約90萬元，單位期內升值約8%。

●沙田第一城29座低層F室，實用面積451方呎，三房間隔，放盤8個月，當時叫價748萬元，經議價後減價至730萬元成交，減價18萬，減幅2.4%，實用呎價16,186元，原業主於2010年7月購入上址，當時作價280萬元，持貨近10年至今沽售，帳面獲利450萬元離場，單位期內升值1.6倍。

●大埔新峰花園22座低層E室，實用面積470方呎，兩房間隔，以605萬元易手，實用呎價12,872元，原業主於2015年1月購入上址，當時作價465萬元，持貨5年至今轉售，帳面獲利140萬元，單位期內升值30%。

●大埔八號花園4座高層D室，實用面積448方呎，三房間隔，原先開價628萬元，放盤兩個月，減價43萬元或6.8%，獲用家以585萬元承接，實用呎價13,058元，原業主早於1993年購入上址，當時作價127萬元，持貨27年至今轉售，帳面獲利458萬元，單位期內升值3.6倍。

●粉嶺花都廣場1座高層B室，實用面積約526方呎，三房戶設計，原先叫價700萬元，因有租客租住中，最終買家無睇樓以698萬元交吉形式購入，減價兩萬元或約0.3%，實用呎價約13,270元，原業主約於2009年5月以約176.8萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利521.2萬元離場，賺幅約3倍，新買家為換樓客，。

●元朗溱柏5月共錄得13宗成交，平均實用呎價約12,800元，最新成交單位為3座中層C室，實用面積524方呎，兩房間隔，成交價630.8萬元，實用呎價12,038元，新買家為區內用家，原業主則於2013年9月以385.5萬元一手買入單位，持貨約7年，帳面獲利約245.3萬元，升值約64%。

●天水圍嘉湖山莊景湖居14座低層A室，實用面積638方呎，三房兩廳附套廁，外區客鍾情屋苑附有會所，而且鄰近朋友居所，獲減價1,000元，決定以12,500元承租，實用呎租19.6元，如以現時同類型單位的銀行估價約626萬元計，租金回報率達2.4厘。

●屯門居屋兆禧苑D座高層2室，實用面積415方呎，兩房一廳設計，新新買家為區內客，為鄰近家人居住，方便往返及照應，決定以已補價自由市場價450萬元購入上車，實用呎價10,843元。

●屯門大興花園2期1座低層B室，實用面積447方呎，兩房兩廳間隔，獲區內客承租，而新租客表明一次過繳付一年租金，故業主願意調整租金，減租500元，終以月租11,500元租出，實用呎租25.7元，如以現時同類型單位的銀行估值約522萬元計，該單位的租金回報率為2.6厘。

●荃灣柏傲灣5月錄6宗買賣，平均實用呎價19,500元，其中2B座低層E室，實用面積306方呎，開放式間隔，享海景，叫價610萬元，放盤不久，即吸引上車客洽購，減價30萬元，以580萬元交吉易手，實用呎價18,954元，原業主於2017年2月以460萬元一手購入單位，持貨3年，帳面獲利120萬元，物業升值約26%。

●青衣灝景灣7座高層H室，實用面積約856方呎，三房一套房連士多房間隔，望海景，原先叫價1,650萬元，近日以1,560萬元沽出，減價90萬元或約5%，實用呎價約18,224元，原業主於2012年4月以828萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約732萬元，物業升值約88%，項目本月暫錄約4宗二手成交，平均實用呎價約18,393元。

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