【零售寒冬】包浩斯預警全年蝕最多2.1億元

集團解釋，業績未如理想主要由於香港自去年中的社會動盪、今年初爆發的新冠肺炎，以及財年內集團結束在中國內地業務及逐步縮減在香港及台灣的零售業務等的不利影響所致。

集團指，有足夠手頭現金以滿足當前業務需求，會積極實施多項成本控制措施，包括但不限於磋商降低租金、減少營運開支及店舖翻新支出等。

此外，作為減省成本措施的一部分，集團全體執行董事同意於4月至6月削減25%薪酬或放取相應金額的無薪假期；除升職員工外，近乎所有其他員工的薪金將於截至2021年3月止全年凍結。集團已申請「零售業資助」計劃及「保就業」計劃申請資助。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626