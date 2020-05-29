夜市UPDATES：美股反覆受壓　港股夜期低水逾200點

地緣政治緊張局勢再升級，市場關注美國總統特朗普針對中國的記者會。美股早段受壓，道指目前報25,290點，跌110點或0.43%；標指報3,020點，跌9點或0.3%；納指報9,361點，跌7點或0.08%。

外圍股市不穩，拖港股期指夜市續向下，現報22,715點，跌54點，低水246點。

特朗普表示，會就中國事宜舉行記者會，但未有交待任何細節，消息指記者會於香港時間周六(30日)凌晨2時舉行。特朗普今日在Twitter貼文，僅有「CHINA!」一字。

然而一些分析認為，鑑於新冠肺炎已經引起經濟嚴重受損，短期內不太可能發生雙方上調懲罰性進口稅的狀況。

另外，美國聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場料鮑威爾提及聯儲局在經濟緩慢重開過程中以及短期前景下的政策方向。該局官員早前料，經濟活動開始於第三季度重新復甦，但復甦可能會很緩慢，很難想像經濟形勢將出現「V形」復甦。

歐洲經濟數據未見好轉，歐股下跌約1%；英股跌1.64%；德股跌1.15%；法股跌0.85%。

【21:30】中美緊張關係升級，美股道指周四倒跌147點後，周五早段續挫152點，報25,247點，納指則升20點，報9,389點。

牛津經濟策略員Daniel Grosvenor指出，股市自3月反彈後，低孳息已不足以支持現時估值，其他一系列估值指標亦顯示美股昂貴，相信目前被高估幅度約16%，對沽空投資者愈益有利。他又指，最新關稅威脅對經已低迷的環球貿易構成下行風險，最終或打擊盈利復甦，市場亦恐面臨調整。

摩根大通策略員Marko Kolanovic轉軚唱淡美股，稱由於中美緊張局勢升溫，正調低對股市的樂觀預期，即使他預期中國在疫情中角色所引發的緊張關係最終會緩和，但認為已對股市造成損害。Kolanovic曾於3月初建議趁低吸納，並續於上月揚言標指可於2021年上半年創出新高。

業績方面，軟件公司Salesforce首季收入大增30%至破紀錄48.7億美元，但預測全年收入只有約200億美元，低於之前估計最多211億美元，扣除部分項目後的每股純利預測亦介乎2.93至2.95美元，差過預期的3.14美元。Salesforce股價早段挫3.87%至174.09美元。

倉庫式零售商Costco上季純利退倒7.5%至8.38億美元，每股賺1.89美元，遜預期的1.95美元，公司稱疫情相關的工資和店舖清潔成本利潤減少2.83億美元。此外，雖然早前物資搶購潮帶動上季同店銷售急升7.8%，但表現不及競爭對手沃爾瑪及Target。Costco股價早段挫1.82%至303.92美元。

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