港元與美元脫鈎機會有幾大？八個問答拆解疑團

「港版國安法」動搖香港市民及投資者對聯繫匯率制度的信心，恐有國際「大鱷」伺機狙擊。儘管聯匯實施近三十七年來固若金湯，但市場對制度的憂慮日增，究竟聯匯對香港的意義何在，一旦崩潰會引發甚麼危機？全方位拆解八大問題！

●未來港元息口前景如何？

華僑永亨銀行經濟師李若凡指，現時至六月中旬市場現新股上市潮，加上半年結臨近，市場對港元需求殷切，預期未來一個月港元拆息(即銀行之間的拆借利率)會有所上升。

不過，由於港元流動性仍充足，銀行界認為上調港元定期存款利息的空間不大，三個月期年利率繼續徘徊1.5厘至1.8厘。屬於較進取搶奪存款的招商永隆銀行，周五(29日)推出的三個月定存年息僅為1.5厘，較月初的2厘水平明顯下跌。

●「港版國安法」出台後，港元匯價有幾波動？

上周四(21日)傳出引入「港版國安法」當日，港匯急跌逾40點子，低見7.7544，恐慌情緒籠罩下，翌日(22日)港元匯價進一步趨弱，曾低見7.7575，但仍處於7.75強方水平。即使法案獲通過，亦未見明顯轉弱，周五(29日)最弱亦僅見7.7542。

●目前有否資金流出香港？可以留意甚麼數據？

香港金管局近日已為「港版國安法」解畫，直言本港的貨幣和金融體系不會因而有任何轉變，聯繫匯率制度仍為香港金融體系的重要支柱。

值得留意的是，資金進出香港的情況，可於港元匯價及銀行體系總結餘此兩項數據反映。當大量資金離開港元體系，市場對港元需求會減少，令港匯轉弱，甚至觸發每美元兌7.85港元的弱方兌換保證。目前銀行體系總結餘為947億港元。

當香港出現大量資金外流，銀行存款的數字必定會減少。周五金管局公布的四月份存款數據，該月銀行的存款總額按月上升0.8%，其中港元存款及外幣存款總額分別上升0.5%及1.1%。不過，「港版國安法」的消息於五月下旬才出現，以上存款數據尚未反映最新實況。

●美國可否單方面要求港元脫鈎？

美元與港元掛鈎，是香港貨幣發行局下的固定匯率制度，聯匯早於1983年實施，時間上早於美國1992年通過賦予香港特殊待遇的香港政策法。綜合眾多位銀行財資界人士意見，美方並沒有叫停聯匯的決定權，香港作為全球第三大美元交易中心，美國一旦出手必同時拖累美國企業，勢出現雙輸的局面。

●金管局有足夠彈藥撐聯匯嗎？

香港外匯基金有超過4萬億港元的資產，其中超過八成為外匯儲備，成為保障香港金融穩定的後盾，而香港銀行體系資本亦雄厚，資本充足比率為20%，遠高於全球不少主要國家。

●港元倘脫鈎會有幾大鑊？

由於香港是一個細小的開放型經濟體，完全沒有資金管制，一旦資金大量流入及流出，港元匯價及金融體系容易受到衝擊，加上環球貿易與金融交易主要以美元定價及結算，香港與美元掛鈎可減少企業及投資者外匯兌換及風險管理成本。

假如港元與美元真的脫鈎，並採取浮動匯率制度，港元匯價必然大幅波動，來港做生意或投資的企業要承受的匯率風險將大幅增加，資金或因而卻步來港。

●美國會取消香港的中資機構於環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）的使用權嗎？

SWIFT為環球資金結算系統，跨境交易大部分以美元計價，倘若遭封鎖，變相不能透過系統匯出或收取美元。銀行界認為，此舉僅為非常極端情況下的制裁方法，即使實行，相信亦只會針對個人或個別機構。

●若香港的美元結算受限，有何影響？

美元在港使用量勢隨之急挫，削弱美元霸權地位，市場料美國不願出此下策。金融界議員陳振英表示，美國制裁香港不會影響聯繫匯率制度，因為這會影響美元在世界的流通地位、交易地位，同時左右市民對美元的信心。

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