【財經評論】港匯穩定沒必然　走資成風患無窮

中美貿易戰不斷升級，加上持續的社會動盪授人以柄，使香港陷於國際政治暴風的中心。「港版國安法」將投資者對香港的地緣政治風險擔憂推向高潮，非但觸發回歸以來最大型的移民潮，更動搖外資在港投資的信心。最怕是走資成風，港元波動消耗外匯儲備，敗局演變下去，港元資產信心崩潰，港元聯匯制度以至整個國際金融中心地位將不攻自破！

港股在傳統的「五窮月」表現不濟，恒生指數跌近7%，以本地地產股為主的恒生地產指數同期跌幅竟達12.5%，本地銀行股同樣不堪入目，說明各路資金在拋售本地資產。

香港的出口之中，逾九成來自中國的轉口貿易，而美國是香港的第二大貿易夥伴。若香港不再享有美國賦予的零關稅地位，貿易業必受重創。再講，港、美關係轉變，意味中美角力升級，美國一旦動手撤資，甚而設法限制美元供應，香港的金融業亦難安身。要知道，香港的貿易與物流和金融服務業這兩大支柱產業，聘用近一百萬名勞工，若同告倒下，伴隨的必然是企業倒閉和員工失業，經濟焉能不受重挫？

所謂「大難臨頭各自飛」，不少香港中產籌謀移民，帶走的是資金和技術，等同香港的競爭力。另一方面，過去香港是國際都會，吸引四面八方的人、財匯聚，關鍵是香港的增長前景和進入中國內地市場的機遇。如果這些條件都在褪色，外資亦難留。繼個人走資潮後，緊接的將是企業走資潮，港元聯匯制度必受挑戰。

香港的貨幣供應百分百獲外匯儲備所覆蓋，惟港元與美元掛鈎的可持續性，取決於是否有可觀的資本流動。為了捍衞港元聯匯，須消耗外匯儲備。外資最擔心的，是此趨勢最終導致資本管制風險上升。若為保經濟，選擇港元與美元脫鈎，則港元作為「兩制」的象徵消失，屆時須面對的，已非是否自主加息調控港元匯率，又或是否將港元改與人民幣掛鈎的問題，而是港元完成歷史任務，直接使用人民幣的日子進入倒數期。

本來，港資、外資跑了，還有內地資金撐場。然而，若香港降級做內地城市，既幫不了中國企業籌集美元，也起不到作為境外資產風險管理的功能，只怕最終就連中資也得棄港，「北水」逆轉將成為香港經濟的致命傷！

殘存亦末路，兵敗如山倒。香港局勢難樂觀，前途被放在賭枱上，對賭的是中、美兩強。過不了這個大關，金融中心變破船，「攬炒」一語成讖，財散人安樂，香港人只有認命做灣區人！

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