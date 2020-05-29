雲遊控股：建議罷免核數師羅兵咸永道
2020年05月29日 23:14
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雲遊控股(00484)公布，董事會建議罷免羅兵咸永道會計師事務所擔任公司核數師，並擬在有關罷免建議生效後，委任中匯安達會計師事務所為新任核數師，直至下屆股東周年大會結束為止。惟仍待公司組織章程細則於股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。
公司就提出罷免建議解釋，在審核公司於截至2019財年綜合財務報表的過程中，公司認為羅兵咸永道已不願就財報發出經審核報告。經長時間的準備及包容後，董事會一致認為繼續永無止境滿足羅兵咸永道索取資料的要求可能不符合公司利益，而董事會認為此舉並不合理，並可能進一步延長2019財政年度財務報表的落實時間。
因此，董事會相信繼續無了期與羅兵咸永道周旋、支付巨額費用、提供大量分析但最終未能就2019年財報刊發經審核報告將令公司及其股東的利益受損。公司將於接獲羅兵咸永道就建議罷免作出的回應後另發公告。
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