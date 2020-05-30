東方日報B1：外國人沽港樓　恐走資五千億

內地通過「港版國安法」後，近年於經貿及科技等領域與中國針鋒相對的美國或強硬回應，甚至不惜取消香港特殊地位，因而再度燃起香港前途憂慮。跨國投資銀行摩根大通(下稱摩通)估計，港元與美元之間的聯繫匯率制度能否維持視乎資金會否大舉外流，若外籍人士賣掉港樓「班資回國」，香港物業市場恐走資接近5,000億元。

摩通引用差餉物業估價署及2016年香港人口普查的數據推算，以現時居港外籍人士約為24.7萬人、30%持有香港住宅物業、平均面積650方呎而呎價逾1.98萬元計算，如果一半持有物業的外籍人士因為「港版國安法」生效而對香港失去信心，繼而賣樓「走佬」，涉及物業總值達4,785.49億元，這筆潛在撤離的資金總額相當於香港四月底外匯儲備的13.9%。

而外籍人士會否離開，首先考慮的是他們所屬的外資企業會否撤出香港。摩通指，跨國公司一向只是視香港為進入內地市場橋頭堡，以他們在內地營商已久，理應早就熟習內地一套，應不會只是因為香港立了國安法就拂袖而去。真正威脅外資信心的乃是中美關係劍拔弩張，因這關乎中國經濟的前景，中國經濟受創香港自然「無運行」，畢竟投資決策的根本是商機。

資深投資銀行家溫天納不排除香港樓價會在「港版國安法」生效之初，因為一些人急着沽貨離場而出現5至10%調整，惟資金撤出是另一回事。他相信，現時投資者以至駐港外籍人士都在觀望，要走也不會一下子全部離開；若跨國企業要撤出香港，從部署到落實也需要兩至三年時間，料資金只會「陰啲陰啲」，而非排洪式流出。

紀惠集團行政總裁湯文亮稱，若在港的外國人都沽售港樓，當然會令樓價下跌，但投行的分析往往與現實相反，亦不排除有外資趁機唱淡以準備低位入市的可能。他續指，相比2003年沙士肆虐和2008年金融海嘯期間，外國人持有香港物業數量不多，但會否全面沽貨則存疑。

此外，他又預期，內地人大量沽售港樓的可能性不大，一來大多數內地人不是持有太多港樓，多數是「一層起兩層止，就算賣出港樓，亦不會去美國買樓，以免被美國凍結資產。」因此，他認為香港樓價今年只會升或跌5%以內。

有資深銀行家認為，現時香港樓價問題在於來自內地的購買力大減，原因是社會衝突不斷重創消費和投資，而失業率上升又削弱本地購買力，新冠肺炎疫情令情況雪上加霜，現在只是游資過剩令資產價格跌不下來。

而受「港版國安法」影響，部分地區住宅放盤量增加。世紀21奇豐廖振雄表示，向來受外籍人士追捧的西貢區市場，近日區內放盤量增加約10%，叫價雖未見大幅回落，惟業主議價空間普遍達5至10%。

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