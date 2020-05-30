紐約期油5月累升近9成 史上最勁

國際油價周五(29日)上漲，紐約7月期油收報每桶35.49美元，升1.78美元或5.28%，5月份累升約88%，創歷史上最大單月升幅。布蘭特7月期油到期交割日收報每桶35.33美元，升4美仙或0.11%。

隨着各國逐步重啟經濟，市場預期油市需求將會回升；且全球減產力度加大，亦加快了油市恢復穩定的局面。ENVERUS公司市場資訊副總裁Bernadette Johnson認為，由於油市需求逐步回升，相信紐約油價短期內徘徊於20至35美元。

另外，油服公司貝克休斯周五公布，至5月29日當周，美國石油鑽井數下降15台，至222台，預期下降8台；天然氣鑽井數下降2台，至77台；總鑽井數下降17台，至301台。

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