美股收市：特朗普未削中美貿易協議　道指微跌17點

美國總統特朗普周五(29日)召開記者會對中國的行為表達不滿，但未有放棄中美貿易協議。投資者消化有關言論，美股走勢波動，3大指數收市個別發展。

道指早段反覆偏軟，並於特朗普講話前急跌368點至全日最低，其後迅速反彈回穩，收報25,383點，跌17點或0.07%；標指收報3,044點，升14點或0.48%；納指收報9,489點，升120點或1.29%。

科技股普遍向好，思科系統全日升4.88%，是表現最好的道指成分股；英特爾亦升1.99%；亞馬遜則上揚1.72%。不過，軟件公司Salesforce首季收入遜預期，股價收跌3.59%；特朗普威脅要規管社交媒體Twitter，後者收跌1.96%。

全星期計，道指、標指、納指分別累升3.75%、3.01%、1.77%。

特朗普於周五指摘中國政府隱瞞武漢新冠肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。他同時表示，美國會終止與世衞的關係。

另外，他批評中國破壞對香港及世界的承諾，就「港版國安法」問題，特朗普稱中國違背中英聯合聲明，由一國兩制變成一國一制。他稱會制裁相關中共及香港官員。

特朗普稱，美方會檢討國務院對香港的旅遊警示，以反映香港的危險情況。他又指，香港不再擁有足夠的自治權，以保證享有回歸以來的特別待遇，將會採取行動，去廢除香港的特別待遇地位。

對於後市，摩根大通策略員Marko Kolanovic轉軚唱淡美股，稱由於中美緊張局勢升溫，正調低對股市的樂觀預期，即使他預期中國在疫情中角色所引發的緊張關係最終會緩和，但認為已對股市造成損害。

Kolanovic曾於3月初建議趁低吸納，並續於上月揚言標指可於2021年上半年創出新高。

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