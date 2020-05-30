【旅業蕭條】聯合航空削減13名管理層職位

美國聯合航空公布，由於新冠肺炎繼續限制旅行需求，公司為節省成本，將67名管理層中，削減13名管理層職位，涉及航空網絡、區域樞紐和社區聯繫等部門，不過公司未有透露從中可節省多少成本。同時，公司向員工提供自願離職計劃。

由於美國聯邦政府4月推出達2.2萬億美元(約17.16萬億港元)的《經濟救助法案》(CARES Act)救市，其中向航空業提供250億美元(約1,950億港元)資金，但條件是受助航空公司不可在9月30日前裁員或減薪，因此聯合航空是次對管理層的調整將於10月1日生效。

事實上，受累於疫情，航空旅行需求達到數十年來的最低位。根據聯邦數據顯示，周四(28日)經過美國機場檢查站的人數按年銳減87%。

聯合航空表示，雖然7月份的航班減幅，由現水平的90%降至75%，但旅行需求與去年年底相比，仍相距甚遠，公司業務仍然嚴峻，料航空需求可能要一段長時間才有望回復至疫情前的水平。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626