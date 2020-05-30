【童言旅語】尋找「嘉玲」的故事

一場新冠肺炎疫情波及全球，禁聚令之下，筆者有日無聊上網見到一幅相，是台灣某大廈外牆的電子屏幕上，以走馬燈方式寫着「嘉玲，我很掛念你」，心想，都2020年了，不是還有如此老土的求婚橋段吧？

原來是筆者錯了，「嘉玲」並非一位女士的姓名，在台灣，「嘉玲」是代表並無新增染疫病患，意即「加零(+0)」！

為慶祝並無新增個案，「疫」市下，「嘉玲」更發展成為吸金商機！有店舖諗計推出「嘉玲」優惠，凡名字叫「嘉玲」或同音的，堂食8折，甚至是免費，而港人最愛的珍珠奶茶店亦有推出類似優惠，甚至是手工藝品店都有贈送「嘉玲」手鍊優惠。

另外，便利店及餐飲店都趁機推出買第2件貨品零元優惠，沒錯，又是玩個「玲」字諧音。

其實不止是「嘉玲」受惠，名字沒有「嘉玲」的，都有優惠！有酒店為挽救業績，推出「尋找嘉玲」的活動，只要當天宣布零確診，不管你名字是否「嘉玲」，都能參加抽住宿券招待免費入住。又或者只要多付1元新台幣，便可享有延遲退房5小時的優惠。

其實，「疫」市下雖然百業艱難，但只要發揮小宇宙，有時幽默一下，苦中作樂，也能創造出無限商機！

東網財經專欄作者 逍遙姐姐

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626