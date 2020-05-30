港版國安法：陳茂波指特殊待遇若不保　影響信心大於實際

美國政府揚言在人大通過「港版國安法」後會取消香港特殊關稅地位作制裁，財政司司長陳茂波接受內地官媒訪問表示，美國單方面取消對港特別關稅待遇，對香港實際影響較小，強調港府亦已為美國可能對香港採取的各種經濟制裁措施，作出充足應對準備。

他指出，目前香港本土生產並出口到美國市場的貨物，只佔香港總出口量不到0.1%，取消特別關稅待遇實際影響較小，如果美國在獨立關稅地位、敏感技術進口和聯繫匯率三方面對香港作出打擊，香港都不會受到嚴重影響。但他認為，美國的舉措最大影響可能是衝擊投資者信心，目前香港的股票、期貨和貨幣市場都十分冷靜，未出現大幅波動，港幣匯率強勁，亦未監測到資金大規模外流。

陳又指，自兩年前中美經貿摩擦開始，港府已研判對香港金融安全的影響，為不利局面做足兩年準備，現時亦全天候監測市場情況。

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