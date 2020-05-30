致富智庫：搵食係重要　但這18徵兆恐預示你被份工榨乾了...

疫情下，很多人會認為「保得住飯碗」已很好，但正因工作負擔重，生活壓力可能更大，而出現Monday Blue(星期一症候群)，令人情緒低落。當然，若你周一Blue到周日，那便是另一回事喇！綜合研究所得，如果你出現以下18個徵兆，就顯示家陣份工搞到你「人都癲」。或許要好好評估一下怎樣紓緩壓力...

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【1、你開始覺得人生苦悶】

這是個典型徵象，你工作上的不快已滲入生活。工作上不再感到有挑戰性與動力，自然感到苦悶。

【2、幾乎對所有同事都感到討厭】

在公司裏，總會有一些人未曾和你有共事的機會，所以會討厭所有同事的情況不應會出現。當你認為身邊的同事和你格格不入時，那可能是公司的氛圍和文化不適合你。另一方面，長期令到自己心情低落，都不是一件好事。

【3、當工作變成一種慣性】

基本上，在工作上不會出現任何問題，但你會覺得有一種被人困住的感覺，好像停滯不前，包括開始不滿意自己的生活，就應該是時候要作出一下改變了。

【4、你討厭你的上司】

小氣又無理的上司都屢聽不少，但這其實都是重要的一環。如果你和你的上司常常不咬弦，你會覺得自己的地位很卑微，當上司是一個「霸王」時，那情況就更甚了。

【5、對工作失去熱誠】

當你對你的工作已經感到麻木，做任何事都提不起勁，沒有熱誠，你真的要考慮一下該份工作是否還適合你。如果未有得到適當的處理，最後或會影響到你身活中的其他各個範疇。

【6、難以離開自己的床】

相信每一位都會認為自己的床是最舒服的地方，每一朝都會不願意離開它，然後按一下貪睡模式，爭取數分鐘的時間，好好再多睡一下。但是，當你每一天起床都需要經歷一場心理戰，就表示你真的十分恐懼自己的工作。

【7、付出與收入不相等】

或許你的工作是一份不錯的工作，奈何未有得到相等的收入。初初工作時，或者都需要接受一下現實，不過，當你有愈來愈多的責任時，你就需要懂得要求更多的報酬。如果你會因為付出與收入不成正比而情緒低落，就應該好好地和上司要求一下，作適當的調整，或者另外找一間公司可以給你合理的報酬。

【8、無法與家人朋友相見】

很差的work-life balance 很容易令人感到孤單寂寞。如果你一直都需要顧及工作，不停超時工作，無論是長工時，或者是將工作帶回家，你都需要知道，這樣都會影響你和親友的關係。

【9、未有充分的發揮】

如果你長時間都覺得自己的潛能未有得到好好發揮的機會、別人又低估你的能力、自己的聲音永遠都不獲別人接納，你想接受挑戰，但仍然未有一次嘗試的機會，其實都會令人感到十分沮喪。

【10、零動力工作】

如果你覺得自己開始很懶散，做事又變得緩慢，明明知道自己已有充足的睡眠，仍然會在工作桌上感到睏倦，就代表你的工作已經用了你很多的心力。工作當然是需要的，但總不可以令它成為你的一個重擔。

【11、失去專注力】

回到公司，應該已經準備好要工作，但若你發現自己在辦公室「工作」了數小時，仍然未有任何進度，只是一直查看自己的社交平台，或者與同事聊天等等，不但影響到人，亦表示對於一個本來有能力做事的你，不適合再做那一份工作了。

【12、常常感不適】

無論你做甚麼都好，每時每刻都會覺得自己病，絕對不一個好的徵兆，代表你的工作已經耗盡了你的精神。

【13、對朋友的工作更感興趣】

Linkedln's 是一個可以了解他人的地方，但是，如何你花了太多時間去留意朋友的工作，然後慢慢開始妒忌他們的工作，認為自己的工作比較低級，又認為自己失去了其他更好的機會等等，只會令你變得奇怪。

【14、時間過得特別慢】

常常都會聽到「快樂的時間過得特別快，又是時間說再見」。相反地，如果你覺得辛苦，時間就會好像凝結了一樣，很漫長。在辦公室內過十分鐘，感覺上就好像過了一小時，代表你的工作已經不再適合你了。

【15、常常投訴】

如果你對於自己的工作真的很不滿，你就會不斷向親友，或是任何一個願意聽你傾訴的人，細說自己的工作有多辛苦等等，這證明你已經很討厭你的工作，自己或去或留就要好好想一下。

【16、過濾所有工作上開心的事】

心情會影響一切。如果你已因為工作，令自己的情緒十分低落，忽略了身邊較正面的事。如果一天有10件事，當中有9件是好事，只有1件是壞事，你亦只會特別留意壞事，忽略另外9件事。

【17、出現Sunday-night blues】

Monday-blue相信大家都不會陌生，不過如果你的工作壓力太大，星期日不會再是你可以放鬆的日子，因為你會一直擔心自己的工作，表示你已經被工作壓得喘不過氣，亦難以面對自己的工作。

【18、變得容易急躁】

當你因為工作而感到很痛苦，會因為同事之間的小事，例如手提電話沒有開機，或者進食時咀嚼得比較大聲，都已經會觸怒你。如果情況惡化，你或會用同一種態度，對待你的家人和朋友，有損你們的關係。

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