Beyond Meat夥肯德基母企合作　搶攻中國市場

美國人造肉生產商Beyond Meat公布，將很快在中國與百勝中國旗下主要快餐連鎖店肯德基和必勝客建立合作關係。

Beyond Meat發言人表示，透過擴大與肯德基的合作夥伴關係，將其版圖擴展至全球最大市場之一的中國，並與必勝客在中國引入新的合作關係，公司將很快公布合作詳情。

報道指出，Beyond Meat與必勝客的合作關係從周一(6月1日)開始，而肯德基將在6月推出新產品。

早於去年8月，Beyond Meat於阿特蘭大的一家肯德基餐廳合作推出的人造肉炸雞，於不足5小時內就被搶購一空。而當天該餐廳所賣出的人造肉炸雞數量，相當於該餐廳通常情況下，一周內所賣出的雞粒的數量。

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