【全球攬炒】日本今年企業破產料突破1萬宗　勢創7年新高

日本信貸研究機構Teikoku Databank表示，當地4月企業破產保護申請達758宗，當中與新冠肺炎疫情相關的破產案涉123宗，估計全年數字將升逾1萬宗，勢創7年新高。

Teikoku Databank的資訊部門總經理Yuya Akama稱感到現時情況較金融海嘯時還要差，多個行業包括百貨公司、醫院、航空公司、酒店及旅遊巴公司令人憂慮。

日本上市的服裝零售商Renown因疫後銷售急跌，本月較早前申請破產保護。

Akama相信不少企業東主寧願直接將公司結業，也不申請破產保護，估計這些個案由2019年少於2.4萬宗增至今年2.5萬宗。他認為日本企業尤其是中小企業應儲備更多資金，不僅應付當前危機，更用以防範第二輪疫情爆發。

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