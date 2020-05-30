海上儲油不再　超級運油輪租金不足兩月回落77%

全球產油國破天荒聯合減產後，石油供求逐漸恢復平衡，石油生產國及公司租用油輪儲存過剩石油的需求大減，導致油輪租金短短個月多出現插水式跌幅。

據Clarksons Platou Securities指出，一艘可運載200萬桶原油的超級運油輪(VLCC)的每日租金，由3月中超過26萬美元，降至周四(28日)僅約5.9萬美元。該行分析員估計，減產亦導致5月全球石油付運量較3個月前減少17%。

擁有77艘船隻的Euronav，行政總裁Hugo De Stoop表示，當5月1日落實減產後，市場出現極大變化，但稱每艘超級運油輪每日利潤仍有約3萬美元。

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