【造假疑雲】Kylie Jenner被指化妝品牌財務資料誤導

美國真人騷小富婆Kylie Jenner被財經雜誌《福布斯》質疑她創辦化妝品牌Kylie Comestics，提供誤導性財務資料。雖然她隨即在社交媒體澄清有關報道不正確，但消息拖累去年購入該品牌股份的美國上市化妝品公司Coty，股價周五(29日)急瀉13%至3.63美元。

22歲的Kylie是美國真人騷家族Kardashian成員，之前被《福布斯》選為最年輕白手興家富豪。她去年11月同意以6億美元，出售Kylie Comestics51%股權予Coty，意味整個品牌估值12億美元。不過，當時已有分析員認為Kylie Comestics的收購作價過高。

Coty本月較早前宣布將Wella及Clairol等專業品牌售予私募基金KKR，讓公司專注發展大眾化消費品牌，公司上周宣布在歐洲推出Kylie Skin美容品牌。

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