歐元走勢突破創兩個月新高 原因係...
2020年05月30日 22:21
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(Getty Images圖片)
歐元近日走勢突破，升穿1.1美元關口，周五(29日)一度衝上1.1145美元的3月30日以來新高，收報1.1101美元，漲0.22%，連升4日，全周升幅達1.83%，衍生工具市場亦顯示，看好歐元的交易員自3月12日以來首次超過唱淡交易員。
Neuberger Berman環球貨幣主管Ugo Lancioni表示，毫無疑問，歐元上升背後原因是新公布的刺激經濟計劃帶來正面投資情緒，因該消息出乎市場意外。
歐盟委員會主管萊恩周三(27日)披露規模7,500億歐元基金，以支持區內疫後經濟復甦。市場亦憧憬歐元區通脹降至近乎零後，歐洲央行可能下周宣布加碼刺激經濟。
滙豐高級外匯策略員Dominic Bunning指，市場信心正在升溫，尤其在意大利債券市場方面，顯示該國脫離歐元區的機會下降。不過，落實刺激方案仍有障礙，暫時不會大幅改變歐元的前景，歐元年底預測只由之前1.05美元調高至1.1美元。
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