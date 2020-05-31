潘梓生：白銀現貨及期貨價差吸引

自從新冠肺炎疫情爆發，現貨黃金與期貨黃金價格一度拉闊，價差並沒有如以往般平穩。以往金價現貨及期貨差距僅在0至4美元內變化，但4月黃金期貨曾對比黃金現貨高出70美元。

當時市場傳出兩者價差突然拉闊，是由於疫情令現貨黃金交收出現阻滯，不過事後交易所澄清，以及實貨交收情況完全正常，反映出現貨期貨價差突然拉闊，主要是由於市場流動性問題。據報，有本地銀行因價差突然拉闊而單日虧損近2億美元，而賺取上述虧損的則很有可能是在期現價差操作之間獲利。

由於交收情況沒受影響，而黃金只有投資需求，沒有其他商品的工業需求，因此價差巨大存在套戥交易機會。金價價差在4月初曾拉闊至70美元，不到兩周後價差已收窄至不足5美元，在金市沒有結構問題之下，兩者價差只屬利息及倉存費的差距，因此巨大價差終會收窄至合理水平。

現時白銀現貨及期貨同樣存在明顯價差，7月期貨及現貨白銀價差超過0.5美元，超過價格3%。由於5月白銀期貨交收並沒有出現問題，加上工業需求佔比極低，在7月白銀期貨到期時，現貨及期貨差距很大機會收窄。若投資者賣出期貨，買入現貨，將可以從兩者價差收窄之中獲利。7月白銀期貨合約會在6月底到期，距離現時仍有1個月，價差將有足夠時間收窄。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生

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