葉尚志：中興通訊目標32元

港股大盤反覆過後，展開明顯的掉頭下來。恒指跌穿23,500點的重要支撐，估計有進入二度探底行情的傾向，朝前低位3月19日的21,139點來進發。全球央行放水，都推出了財政支持政策，但環球經濟仍未能從疫情完全恢復過來，因此，相信目前的一波二度探底行情，在宏觀面跟政策面對決的最新形勢下，將會逐步以陰跌的狀態來運行。建議可以選好優質股、逐步趁低吸納，目前以配置的操作角度來出發比較理想。

另一方面，由於在3月中時、市場傳出公司收到美國發出涉賄的調查通知，雖然中興已否認有關傳聞，但陰影始終未能散去。總體上，綜合所有潛在消息因素，加上內地5G的推進發展依然是大趨勢，以操作值博率來看，建議可於20港元以下逐步趁低吸納，止蝕於16元，目標看32元，中長線配置部署。

第一上海首席策略師葉尚志

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