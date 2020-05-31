郭家耀：大型科網企業難以被後來者超越

此外，騰訊還將結合產業技術創新需要，重點投入雲啟產業基地、工業互聯網基地、創新中心、產業園區等方面的建設。公司將調動內部頂級科研專家和實驗室資源，並將與國內外頂尖高校合作，搭建科研平台，加強產業研究和人才培養，投入重大科技攻關，參與制訂行業標準。

今年的政府工作報告指出，重點支持既促消費惠民生，又可調結構增後勁的「兩新一重」建設，主要是加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級。在5G網絡方面，騰訊已成立未來網絡實驗室。在物聯網領域，騰訊推出實時終端操作系統和一站式物聯網開發平台。騰訊雲還推出適合於工業數碼化的工業互聯網助力平台，發布首款擁有完全自主知識產權的服務器產品，並成立專注於服務器硬件研發的星星海實驗室，目前，騰訊雲在全球26個地理區域營運的53個可用區，支撐客戶在全球的業務發展。

在人工智能領域，騰訊建立優圖實驗室、AI Lab、微信人工智能實驗室等多個AI實驗室。目前，騰訊AI在教育、醫療等領域已有深度的應用，其中，騰訊覓影運用圖像識別、深度學習等AI技術，能夠輔助醫生進行疾病篩查和診斷。騰訊教育服務於全國30多個省市的教育主管部門。騰訊雲積極進行布局，與不同行業的產業鏈連接，加速各行業數碼化趨勢，帶動騰訊相關收入持續強勁增長。

在疫情下，大型科網企業持續以天文數字投資，中小企業則為生存而戰，兩者差距愈拉愈遠，投資者應明白為何股市過去十年升勢只集中在一批少數贏家，他們擁有技術、資金、市場等優勢，難以被其他後來者超越。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

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