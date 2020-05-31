陳樂怡：中美關係惡化　投資者暫宜觀望

美國總統特朗普表示，正指示華府官員啟動程序，撤銷給予香港不同及特別待遇的政策豁免。而美國國務院蓬佩奧早前亦指，香港不再高度自治，不應再享有特殊待遇。市場憂慮中美爭端升級，香港獨立關稅地位或會受動搖，與本地經濟密切相關的地產股及銀行股將會直接受害。恒指本周內23,000點反覆爭持，由於中美關係進一步惡化，目前難以判斷雙方反制措施及量化相關風險，因此建議投資者暫時只宜觀望。

市傳內地第三批帶量採購藥品最快7月啟動，引發市場憂慮藥企再次面臨巨大降價壓力。事實上，降藥價為明確的政策方向，傳統藥廠的盈利增長料會放慢。另一方面，市場關注帶量採購機制會否延伸至其他醫療物資。以浙江省為例，當地近期公布了冠脈介入藥物支架、冠脈介入球囊及骨科髖關節醫用耗材的採購方案，是次方案列明企業的中標量及價錢，與以往僅列明中標量做法不同，但與藥品帶量採購的方式相似。部分投資者憂慮此是否引入帶量採購的前奏，加上醫療設備股累積較大的升幅，在市況偏軟的情況下，相關股份可能面臨一定的獲利回吐壓力。

另一方面，國務院金融委辦公室表示，將於近期發布11條金融改革措施，包括出台創業板首次公開發行股票註冊管理試行辦法等4部規章，推進創業板改革並試點註冊制；加快推進新三板改革，積極穩妥實施公開發行。創業板及新三板改革將會利好券商投行業務收入。隨着改革發展，對券商的訊息披露、新股定價能力要求更高，龍頭券商的優勢有望藉此凸顯。中資龍頭券商市帳率介乎0.8至1倍，普遍估值不高，股價下行風險有限。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

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